Eesti võrkpallikoondise punktikahuri karjäär jätkub Kreekas: see tundus nii põnev

"Ma otsustasin selle klubi kasuks, sest see tundus põnev," rääkis eelmisel hooajal Terville’i Florangega Prantsusmaa esiliiga ära võitnud nurgaründaja Kristiine Miilen. "Olen kuulnud Kreeka liiga kohta, et esimesed tiimid on suhteliselt heal tasemel. Gheorghe Cretu (Eesti rahvusmeeskonna juhendaja - M. R.) kaudu sain ühe Rumeenia variandi ka, siis ma põhimõtteliselt nende vahel valisin. Rääkisin suhteliselt palju selle Kreeka klubi treeneriga, tundus väga professionaalne ja neil on suured ambitsioonid. Ühe mängija käest kuulsin ka, et ta oli väga rahul olnud seal."

Miileni sõnul lisab tema jaoks põnevust see, et ta läheb enda jaoks uude ja tundmatusse liigasse. "Kreeka koondist me nüüd nägime, hea tiim (Eesti kaotas Euroopa liigas Kreekale kaks korda 1 : 3 - M. R.). Minu klubis koondislasi eriti ei ole, rohkem on nooremad mängijad," lausus ta. "Eelmisel aastal olid nad teised, see peaks näitama taset. Valitseja on seal tavaliselt Olympiacos."

Miilen loodab saada uues klubis palju mänguaega ja aidata klubi nii liigas kui ka karikasarjas Final Four'i. "Olen väga rahul selle valikuga, mis siis et ei ole Prantsusmaa või Itaalia või Poola või Saksamaa, hetkel olen selle otsuse üle väga õnnelik," kinnitas Miilen. "Olen kuulnud jutte, et Kreekas ei saa raha kätte. Küsisin, et kas nad mingit eurosarja ei mängi. Treener ütles, et oleks saanud koha küll, aga tahavad kindlad olla, et peaksid finantsiliselt vastu ja loobusid sellest. Et kindlasti saaksid mängijad raha kätte. Aga ma ei põe raha pärast, ma ei läinud selle pärast sinna, mul oli ka paremaid pakkumisi nõrgematest liigadest."