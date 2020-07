Eesti võrkpallikoondise peatreener: olen mitme asja puhul mõnedes mängijates väga pettunud

Kogenud võrkpalluritest, kes kolm nädalat tagasi ettevalmistust alustasid, otsustas Keith Pupart loobuda. Hiljuti kaksikute isaks saanud Kert Toobali koormus läks väga suureks ning nii tuli langetada otsus perekonna kasuks.

Robert Täht ja Timo Tammemaa ühinesid Poola kõrgliiga klubi Asseco Resoviaga ning koondisesse tänavu enam ei naase. Martti Juhkami on hädas vigastusega, ent saab Läti vastu loodetavasti siiski kaasa teha.

Kui arvestada, et ka Ardo Kreek ja Renee Teppan tänavu koondisega ei liitunud, siis on Enardil käes teistsugused kaardid kui ta esialgu lootis.

"Valisime eesootavateks kohtumisteks 16 mängijat, kuid paraku ei olnud meil paljude hulgast valida tarvis," rääkis koondise peatreener Cedric Enard intervjuus ERR-ile. "Ja seda, mida teeme 2020. aasta suvel, ei peaks me 2021. aastal Kuldliiga eel enam tegema. Minu sõnad olid neis asjus väga selged. On tõsi, et olen mitme asja puhul mõnedes mängijates väga pettunud. Ja see jääb mulle meelde."

