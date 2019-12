Eesti võrkpallikoondise nurgaründaja leidis uue klubi Aafrikast

Sfaxien baseerub 300 000 elanikuga Sfaxi linnas, mis asub pealinnast Tunisest 270 kilomeetrit kagu-suunas, vahendab Võrkpall24.ee.

Eile koos elukaaslase ja paarikuuse lapsega Tuneesiasse jõudnud Raadik peaks debüteerima uue koduklubi eest alles 15. jaanuaril, sest praegu on liigas vaheaeg. Viis Sfaxieni mängijat valmistuvad hetkel seejuures jaanuarikuiseks OM-kvalifikatsiooniks. Sfaxieni peatreener on serblane, endine Türgi koondise juhendaja Josko Milenkoski, kelle käe all mängis mõned aastad tagasi Ankara Ziraat Bankasis Oliver Venno.

