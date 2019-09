Suurte võrkpalliriikide, Venemaa, Poola ja Itaalia, meedia on viimasel ajal üksmeelselt kirjutanud, et Kemerovo Kuzbassi peatreeneriks saab Gheorghe Crețu. Uudised on esitatud erinevalt, mõnel pool kasutatakse tinglikku kõneviisi ja küsimärki, teisel pool räägitakse sellest kui faktist ja pealkirja kaunistab hüüumärk. Tõsi, on lisatud, et allkirju lepingul veel ei ole.

Kuidas kommenteerib neid väiteid Crețu ja mis saab pärast EM-i, kui ta leping Eesti koondise peatreenerina lõppeb?