Eesti võrkpallikoondis julgeb unistada suurelt – EM-i medalist

Võrkpalli rahvusmeeskond on pikemat aega olnud Eesti parim pallimängutiim. EM-finaalturniiridel ollakse püsikülaline, võistlustel, kus maailma koorekiht puudub, on võidutsetud kolm aastat järjest – 2016 Euroopa liigas, 2017 maailmaliiga kolmandas tugevusgrupis ja 2018 Kuldliigas. Puudu on aga üks eriline sähvatus tiitlivõistlusel, kõiki üllatav hüpe üle oma varju.

Koondise rumeenlasest peatreener Gheorghe Creţu on varem juba avaldanud, et ta unistab Eestiga tiitlivõistluse medali võidust: „Reaalne on võidelda EM-il veerandfinaali koha eest, aga meie suureks unistuseks on võita medal.”

On see päris utoopia või on isand Saatus sadade teiste stsenaariumite hulgas kirjutanud valmis ka sellise?