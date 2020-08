Eesti võrkpallikoondis alistas noorte sidemängijate juhtimisel Läti

Täna ei teinud kaasa haigestunud kapten Julija Mõnnakmäe, Kadi Kullerkann ja Hanna Pajula. Sidemängija kohal said seega hea karastuse 18-aastased Karolina Kibbermann ja Helena Loos, kirjutab Volley.ee. Juba eelmisel nädalal koondise eest debüüdi teinud Kibbermann viibis täna väljakul suurema osa mängust, Loos käis rahvusnaiskonna särgis väljakul esimest korda.

Eesti algkoosseis: Karolina Kibbermann, Kertu Laak, Liis Kullerkann, Eliise Hollas, Kristiine Miilen, Nette Peit, libero Anu Ennok. Esimese geimi suutis kodunaiskond võita 25:21 ja jätkas samas koosseisus ja teises vaatuses. Laagi äss andis Eestile 15:12 edu ning mänguohjad olid kindlalt eestlannade käes. Geim Eestile 25:21. Teises geimis said mänguaega ka Helena Loos ning Ingrid Kiisk.

Kolmandas vaatuses saatis peatreener Lorenzo Micelli platsile algkoosseisu. Kullerkannu blokk viis meid ette 7:2 ning Kibbermanni äss andis juba 13:5 edu. Sellest kaotusseisust lätlannad välja tulla ei suutnud, geim Eestile 25:18 ja mäng seega 3:0. Selles geimis käisid samuti väljakul Loos, Kiisk ja Polina Bratuhhina-Pitou.

Kolme geimiga tõi Eestile enim punkte Nette Peit, kes panustas 16 punktiga (+11), 15 silma (+11) kanti Kertu Laagi arvele ning 11 (+8) lisas Kristiine Miilen. Blokiga said eestlannad 6 punkti, lätlannad 3, serviässad olid meie naiskonna kasuks 10-2 ning Eesti eksis pallingul 8 ja Läti 7 korda. Eesti vastuvõtt oli 43%, rünnakuid lahendati 49-protsendiliselt, Läti samad näitajad olid 41% ja 42%. Mängiti ka lisageim, kus tehti mitmeid vahetusi. Selles oli tulemusega 25:20 parem Läti.

Peatreener Lorenzo Micelli tunnustas noori sidemängijaid. "Oluline on, et noored on võimelised väljakul olema. Okei, sul on kõrval Kertu Laak ja Kristiine Miilen, kes suudavad ka raskeid palle ära lüüa, aga mõlemad sided olid tublid. See on normaalne, et nad olid enne mängu üsna närvis, aga täna nägin, et meie suve läbi kestnud töö on vilja kandmas. Neil oli korralik pinge peal, aga nad said hakkama, olen nendega rahul," ütles Micelli. "Mäng üldiselt oli samuti korralik, naised järgisid neid asju, milles kokku olime leppinud. Blokk tegi head tööd ja seeläbi oli ka ründajatel lihtsam," lisas juhendaja.