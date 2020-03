Eesti võrkpalliklubid saadavad leegionäre koju, Saaremaa meeskond võtab päeva korraga

Pärnu võrkpallimeeskonna tegevjuht Reio Tilk oli just äsja lõpetanud kohtumise tiimi välismängijatega. „Seletasin neile olukorda. Algselt oli brasiillastele võetud tagasilennuks piletid 6. maiks, nüüd asub reisiagent neid varasemaks vahetama,” rääkis Tilk. „Nad otsustasid, et lahkuvad esimesel võimalusel. Ehkki ainuüksi Sao Paulos oli täna 1000 nakatanut. Venelane (Andrei Gvozdev – M. R.) ütles, et temal on kodumaale pöördumine turvaline, seal peab ta olema 14 päeva karantiinis ja tehakse ka korralikud tervisetestid.”

Tilk oli veendunud, et Eesti meistrivõistlusi sel hooajal ei jätkata ja medalid jäävad välja jagamata. „Loodetavasti saadakse asi mõne kuu jooksul kontrolli alla ja sügisel algab uus hooaeg,” lausus ta.

Tartu Bigbanki ainus leegionär Curtis Stockton lendab tagasi Austraaliasse. „Vastasel juhul oleks oht, et ta jääks siia vangi,” selgitas klubi mänedžer Hendrik Rikand, kes usub samuti, et kogu hooajale on kriips peale tõmmatud. „Meestel on täna palgapäev, maksame raha välja. Edasi vaatame, mis saab.”

Tallinna Selver ei olnud oma kahe leegionäri osas veel otsust teinud, kuid ilmselt on see vaid aja küsimus. „Meil ei ole Tallinnas võimalik ju treenidagi. Poleks ju mõtet nii, et trenni vahepeal ei tee, aga siis teeme mais mingi õlleturniiri,” arutles klubi juhatuse liige Lauri Kasper.