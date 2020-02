Eesti võrkpalliklubid alistasid lätlased kuivalt

Võidulisa teenis ka Selver Tallinn, kes sai samuti kodusaalis kirja 3:0 (25:18, 25:21, 25:16) Jelgava Biolarsi vastu. Selveri edukaimana panustas Matej Šmidl 16 punkti (+5), Oliver Orav lisas 12 punkti (+8). Selveri meeskonna vastuvõtt oli 68%, rünnakuid lahendati 47-protsendiliselt, blokiga saadi 10 punkti, servil löödi 7 ässa ja eksiti 14 pallingul. Jelgava poolel panustas enim punkte Marcis Jirgensons, kes kogus 9 punkti (+1), Jelgava vastuvõtt oli 37 ja rünnak 38%, blokipunkte kogunes 3 ja servipunkte 2 (servil tehti 10 eksimust).

Liigatabelis jätkab liidrikohal Saaremaa VK 53 punktiga, Bigbank Tartu meeskond on jätkuvalt teisel kohal, punkte on kogutud 49. Kolmas on 43 punktiga Selver, neljas Jekabpilsi Luši (38 punkti) ja viies Pärnu VK (33 punkti). TalTech asub 18 punktiga seitsmendal tabelireal.