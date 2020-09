Eesti võrkpalliklubi ei pääse mängima Soome meistriliigasse

Poolfinaalis alistati 3:0 Audentese SG/Noortekoondis, finaalis saadi sama tulemusega jagu Tartu Ülikool/Bigbankist, kirjutab Võrkpall24.ee.

“Meil on kahe kuuiku jagu tugevaid mängijaid. Võistkond on kokku pandud selle mõttega, et mängiksime Soome liiga klubide vastu,” ütles naiskonna juhendaja Marko Mett pärast turniiri Võrkpall24’le.

Soome liigas Tallinna klubi aga kaasa lööma ei hakka, kuigi esialgu selline plaan oli. “Unistus mängida Soomes põhiturniiril kaks ringi kaasa ja siis hüpata rongilt maha Eesti meistrivõistluste play-off’iks – see ei täitunud,” tõdes peatreener, kelle sõnul tingisid selle muudatuse mitmed tegurid, muuhulgas ülemaailmne keeruline olukord.

