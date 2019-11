Eesti U17 koondis kaotas Ukrainale kuivalt

Koondise peatreener Argo Meresaar tõdes, et alagrupp on ülitugev ja eesmärgiks võetakse järgmisse ringi pääsemine. "Ennekõike mõtleme laupäeva peale ehk Leedu mängule, see on vaja kindlasti võita, vastasel juhul kaob võimalus EMile pääsu püüda. Balti matšil mängisime nendega ja kaotasime 2:3, aga siis olime veel nõrgema koosseisuga kui hetkel. Venemaa ja Ukraina on omaette klassist ja selle tasemeni me hetkel ei küündi. Vigastused on meid palju kimbutamas, üks põhinurgaründaja on põlvevigastusega väljas, teine on olemas, ent saab vaid liberona tegutseda. Kolmas mees, kes saab tegutseda nii nurgas kui diagonaalina, on samuti õlavigastusega hädas ja teda püüame putitada, et ta saaks vähemalt laupäeval mängida. Kokkuvõttes jääb meil rünnakujõudu väheks, sest kolm-neli meest on puudu," kirjeldas Meresaar olukorda. "Kui saame Leedust jagu, tuleb play-offis ilmselt teisest alagrupist vastu kas Läti või Valgevene. Igal juhul tahame jõuda kuue sekka, et järgmises ringis kevadel taas finaalturniiri kohta püüda," lisas juhendaja.