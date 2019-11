Eesti nurgaründajate hirmkõva konkurents: kas Leppiku näol on tegu koondise mõistes kaduma läinud talendiga?

Leppiku efekt sai võrkpallisõprade seas tuntuks eelmisel hooajal, mil Pärnu mäng ja tulemus sõltus tihti just sellest, kas nende peamine nurgaründaja oli väljakul või mitte. Leppiku teeb siinmail eriliseks tema üldmäng – ta kuulub liiga paremikku nii servi vastuvõtul kui ka rünnakul. Eile 187-sentimeetrist Leppikut aga polnud ning Pärnu kaotas mängu ühe oma põhirivaali vastu 1:3.

26-aastane Leppik on mänginud kogu oma karjääri Pärnu Võrkpalliklubis, olgugi et siinne liiga paistab end tema jaoks juba mõnda aega ammendanud olevat. Tõsi, paljuski on teda sel teel takistanud tihedad tervisemured.

“Ütleme niimoodi, et Taaveti puhul on tegemist päris huvitava kujuga,” rääkis Pärnu Võrkpalliklubis juba aastaid Leppikuga koostööd tegev Tarmo Tiits eelmise nädala “Kuldse geimi” saates. “Kui ta tuleb sulle tänaval vastu, siis pole näha, et tal on nii jalas kui ka õlas selline litakas sees. See on võimas. Taaveti puhul on huvitav see, et ta teeb oma asjad trennis ära, aga kas ta teeb lisa? (Kahtlevalt.) Võib-olla… Fakt on see, et ta ei pea oma füüsise pärast muretsema, sest see on lihtsalt (looduse poolt) olemas. Nii ongi.”

“Ma arvan, et tal oleks vaja saada väliskogemust. Et näha, kuidas asjad käivad. Ta on jäänud liiga kauaks Pärnusse. Eks inimesed ole erinevad (välismaale mängima minemise osas). Ma olen öelnud kahele mängijale kunagi ammu, et kui ma nende rumalat nägu siin võistkonnas veel sügisel näen, siis nad saavad mu käest tappa. Need olid Andri Aganits ja Timo Tammemaa. Ka nemad olid selles küsimuses kahe vahel. Neid sai heas mõttes hirmutatud. Võib-olla ma pean Taavetit samamoodi hirmutama,” muigas üldkehalise ettevalmistuse treener Tiits.