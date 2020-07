Eesti naiste võrkpallikoondislane siirdub Soome kõrgliigasse

182-sentimeetrine nurgaründaja on oma uue kodunaiskonna viimane lüli. “Ma ootan väga oma esimest välishooaega. Ma soovin juba võistelda ning ennast tõestada,” rääkis Kiisk klubile antud intervjuus.

Soome naiskonna peatreener Mikko Pesonen on ülemineku üle õnnelik. “Ta on meie pikalt otsitud viimane pusletükk. Ingrid on saanud väärtuslikke kogemusi Eesti meistrivõistlustelt, olen õnnelik tema liitumise üle. Ta on tehniline mängija, kel on terav vasak käsi. Tere tulemast, Ingrid!” teatas loots kodulehel.

LiigaPloki naiskond on 2019. aasta Soome karikavõitja.

2018. aastal valiti noor tartlanna Balti liiga play-offide parimaks mängijaks.