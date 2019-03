Eesti meistrivõistluste veerandfinaalides on vastamisi Selver-Rakvere ja Pärnu-TalTech

Selveri loots Aapo Rantanen rääkis, et tegu on kahe üsna erineva meeskonnaga. „Meie oleme noortest koosnev tiim, Rakverel on rohkem vanemaid mängumehi ja kindlasti on neil rohkem kogemusi. Edu saavutamiseks peavad meie põhimehed suutma oma taset hoida. Rakvere mängus on kogemusele vaatamata samuti kõikumisi ning ma usun, et selles seerias saadab edu seda meeskonda, kes suudab neid kõikumisi rohkem vältida,“ sõnas Rantanen. Selveri mängijaid on viimasel nädalal kimbutanud mitmed külmetushaigused. „Loodan, et kolmapäevaks on kõik mehed tagasi rivis ja mõlemad meeskonnad saavad mängida täiskoosseisus,“ lisas juhendaja.

Rakvere juhendaja Andres Toode ütles, et Selver on väga ebamugav vastane. „Nad pole sel hooajal kellelegi sobinud – Selveri mängijad on kiired, hüppavad kõrgele ja lisaks tegutsevad nii kaitses kui rünnakul väga organiseeritult. Lihtne see seeria meile kindlasti ei tule,“ rääkis Toode, kelle meeskonnas on mitmel põhimehel vigastusemured. „Andris Õunpuu väänas Credit24 Meistriliiga veerandfinaalis tugevalt hüppeliigest ja on nüüd raviga tegelenud. Tanel Uuskülal annab õlg tunda ja Ronald Järv tegi põskkoopapõletiku tõttu antibiootikumikuuri läbi,“ loetles juhendaja. „Samas on Denis Losnikov ja Markus Uuskari saanud korralikult mängida. Saab näha, kuidas oma mootori käima saame, aga loodetavasti veame ikka välja. Credit24 Meistriliigas me Riiat ära ei murdnud ja nüüd Eesti meistrivõistlustel on juba kohustus poolfinaali jõuda, loodan, et see meid kammitsema ei hakka,“ lisas peatreener.

Pärnu VK vs TalTech

Pärnu VK oli Credit24 Meistriliiga põhiturniiri neljas meeskond ja võitis lõppenud nädalavahetusel liigas pronksi. TalTech oli kaheksas ning pääses viimasena play-offi, kus jäi alla hilisemale liiga võitjale Tartule. Selle paari esimene veerandfinaal peetakse 7. märtsil kell 19.00 Pärnu spordihoones, teine mäng 8. märtsil kell 18.30 TalTechi spordihoones ja kolmas kohtumine toimub vajadusel Pärnus 10. märtsil kell 17.00.

Credit24 Meistriliiga põhiturniiril jäi Pärnu omavaheliste mängudega peale 2:0 – mõlemal korral saadi TalTechist jagu tulemusega 3:1.

Pärnu meeskonna peatreener Avo Keel tahab seeria kahe mänguga ära lõpetada. „Teeme kõik endast oleneva, et ei peaks pühapäeval enam mängima. Nad on lubanud tugevamaid „hammustada“, ent seni pole see õnnestunud ja mina loodan, et seda ei juhtu ka selles paaris,“ rääkis Keel. „Credit24 Meistriliiga veerandfinaalis ei saanud nad Tartule üldse vastu, aga seda ei tea, kas vorm oli kehv või püüdsid nad liiga palju. Viimane omavaheline mäng oli kvaliteedi osas kehv mõlemal pool võrku,“ lisas peatreener, kes loodab, et mängijad on äsja pronksiga lõppenud nädalavahetuse unustanud. „Final Fouri tulemused õigustasid põhiturniiri tabeliseisu. Muidugi tahtsin enamat, aga ma ei nurise. Poolfinaalis oli vastane lihtsalt parem ja teise mängu ju võitsime. Meeskonna seis on normaalne ja loodan, et ka mängijad suudavad mineviku selja taha jätta ning keskenduda Eesti meistrivõistlustele. Mina olen seda juba teinud.“

TalTechi juhendajal Janis Sirelpuul tuli tõdeda, et olukord on keeruline, sest meeskonna liider Mihkel Nuut sai hiljuti vigastada. „Kahjuks pean ütlema, et meie põhiline rünnakujõud Mihkel Nuut vigastas nädala lõpus tugevalt hüppeliigest ja meid hetkel kindlasti aidata ei saa, praegu liigub ta karkudel,“ rääkis peatreener. „Aga selline on sport ja nüüd peavad teised mehed suurema panuse andma ning keegi peab ka liidrirolli astuma. Peamurdmist on meil koosseisuga kõvasti, 14 võrdset mängijat mul kahjuks kasutada pole,“ sõnas Sirelpuu.