Eesti meeste rannavollekoondise unistus Tokyo olümpiast elab

Toimetas: Kaspar Ruus RUS

Mart Tiisar, Kusti Nõlvak Foto: Tiit Blaat

Eesti meeste rannavollekoondis sai Horvaatias Umagis toimunud kontinentaalkarikasarja avaringis G-alagrupis teise koha. See tähendab, et Eesti on Tokyo olümpiamängude kvalifikatsiooniturniiril jõudnud teise ringi ning jätkab olümpiapääsme jahti 2020. aasta mais.