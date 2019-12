Eesti koondise võrkpallur lahkus Türgi kõrgliigaklubist

Kuigi teemal eestlane, rootslane ja türklane saaks ilmselt kokku nii mõnegi hea anekdoodi, on antud hetkel asi naljast kaugel, kirjutab Võrkpall24.ee. Tõenäoliselt lahkusid mängijad klubist palga laekumisega seonduvate probleemide tõttu, mis on Türgi liiga nõrgemates meeskondades vaat et reegel, mitte erand.

Raadiku ja Gustavssoni viimaseks mänguks jäi Arhavi ridades 15. detsembri kohtumine Oliver Venno koduklubi Istanbuli Galatasarayga.

Klubi on juba asunud Raadiku ja Gustavssoni asemele otsima uusi mängijaid.

