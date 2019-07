Eesti koondise temporündaja siirdub Soome meistriliigasse

Mullu koduliigas veerandfinaali jõudnud Akaa Volley peatreeneriks on teatavasti Oliver Lüütsepp.



"Mart hakkas võrkpalli mängima alles 17-aastaselt. Ma olen temaga algusest peale treenerina seotud olnud ja võin kinnitada, et temas on peidus tõeline mängija," kommenteeris Lüütsepp Akaa Volley pressiteenistuse vahendusel.



212 cm pikkune Naaber mängis siiani Tartu Bigbankis.