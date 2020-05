Eesti koondise punktimasin pikendas Itaalia klubiga lepingut

Chieri oli hooaja lõpetamise hetkel 8 võidu ja 11 kaotusega tabelis 14 võistkonna seas seitsmendal kohal.

"Minu jaoks oli tegu meeldejääva hooajaga, oli nii häid, aga kahjuks ka halbu hetki. Usun, et suutsime võistkonnana üllatada, olime tabelis kõrgemal kui paljud ootasid. Olen kindel, et arenesin ka isiklikus plaanis palju. Kahju, et pidin kuu aega vigastust ravima ja et hooaeg oodatust varem ära lõppes. Aga see annab mulle järgmiseks hooajaks ainult motivatsiooni juurde," ütles Laak Chieri kodulehele.

Varem on 188 cm pikkune Laak lisaks Eestile mänginud ka Soome kõrgliigas Salo Viestis.