Eesti koondise peatreenerile Bundesligas peavalu valmistanud Juhkami: suvel oli ta kindel, et meil pole võimalustki

Eestlasest nurgaründaja jaoks oli see kahtlemata hea võimalus tänavusest hooajast lisaks Berliinile ka meie rahvuskoondise juhendamise üle võtnud Énardile muljet avaldada ja ühtlasi tõestada, et Saksamaal ei pruugi Berliin niisama lihtsalt tiitlit kaitsta. Friedrichshafen pole mõnda aega meistriks tulnud, nüüd on aga komplekteeritud hea ja ühtlane meeskond, kiirelt suudeti lahendada ka sügisel ootamatult tekkinud probleem lammutamisele läinud koduhalliga ja ollakse valmis lahinguks.