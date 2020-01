Eesti koondise peatreener tegi tuleviku osas tähtsa otsuse

"Oleme väga rahul Cedrici tööga. Ta suutis eelmisel hooajal olla tiimiga edukas, kuigi aasta polnud sugugi kerge, ning on ka tänavu hoidnud meeskonda õigel rajal," selgitas Berliini klubi direktor Kaweh Niroomand, miks nad otsustasid Enardiga lepingut pikendada 2022. aasta lõpuni.

Eesti koondise uus boss sõnas lepingu pikendamise kohta: "Olen uhke. See näitab usaldust ja seda, kui rahul mõlemad osapooled on. Olen siin töötamist täiega nautinud. See klubi, mängijad ja fännid - kõik nad sobivad mulle suurepäraselt."

"Tahame jätkata Saksamaal valitsemist ja samm-sammult edasi areneda rahvusvahelisel areenil," lisas 43-aastane prantslane.

Enard sõlmis eelmise aasta lõpus Eesti võrkpalliliiduga 2+2 aasta pikkuse lepingu.