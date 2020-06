Eesti koondise liider plaanib tulevikus ajakirjanikuna end proovile panna

Itaalia kõrgliiga seitsmendas naiskonnas Chieris nii tänavu kui ka järgmisel hooajal mängiva Laagiga sünnib emotsionaalses plaanis tõeline seinast seina saade, sest teemaks tulevad nii sügavamad naiste sporti puudutavad valikud kui ka rohked naljajutud.

Saates tuleb muuhulgas jutuks:

*”Tere, Kertu!”

*Kes on Eesti koondise tugevaim mängija, suurim jutuvestja ja kellest võib saada treener?

*Kuidas saavad Andres Toobal ja Rainer Vassiljev hakkama mitmekümne naise kantseldamisega?

*TeamShieldi küsimusmängus uurime Itaalia autotootja nime.

*Kertu mõtleb tõsiselt ajakirjanikuametist ja on esimesed artiklid juba avaldanud.

*Kas Kertul on ajakirjanduse põhinipp juba selge?

*Miks lõpetavad naised sportlaskarjääri varem kui mehed? Kui tihti põhjustest räägitakse?

*Itaalia naiste võrkpalli atmosfäär – eriline kogemus.

*Võistkonnasisene konkurents sama positsiooni mängijate vahel.

*Rahvaliiga – koht, kus tööl ja kodus tekkinud viha välja elatakse.

*Millised on itaallased inimestena?

“Kuldne geim”, 63. osa: