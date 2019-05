Eesti koondise 17-aastane pesamuna: olen selle võimaluse eest väga tänulik

Millised on Su kõige esimesed muljed oma esimeselt võistlusreisilt A-koondisega?

Nathalie Anett: See on väga äge, et ma olen selle võimaluse saanud. Saan treenida koos nende mängijatega, keda ma olen seni harjunud telekast või tribüünidelt vaatama. Ja punktimängud on igal juhul palju võimsam kogemus võrreldes kontrollmängudega, mida me kodus Soome vastu pidasime.

Kas koondisekutse oli Sinu jaoks üllatus või oskasid seda juba oodata?

Jah, see oli minu jaoks suur üllatus! Ma ei uskunud, et kutse võiks tulla juba sel kevadel. Kui ühel hommikul kõne treeneritelt tuli, siis olin kodus haige ja ärkasin selle telefonihelina peale, nii et unise peaga ei saanud kohe arugi mis täpselt toimub. Aga siis jõudis uudis kohale ja kuigi olin üllatunud, siis sain kohe aru kui võimas see kõik on. Olen selle võimaluse eest treeneritele väga tänulik!

17-aastaselt A-koondises on muljetavaldav. Räägi meile veidi milline Su senine võrkpallurikarjäär on olnud?

Ma olen praeguseks võrkpalli mänginud juba 10 aastat. Nii et saan vabalt öelda, et mul on juba päris pikk tee seljataga (naerab!). Läksin võrkpallitrenni esimest korda 8-aastaselt. Enne seda jõudsin teha veidi ujumist ja iluuisutamist, aga näiteks uiskudel ma ilmselt naiskonnas kõige osavam täna poleks, sest selle spordiala peale annet mul väga ei olnud. Treeneritest on mind kõige rohkem edasi aidanud Evelin Lepa, kes juhendas mind hästi pikalt ja minu praegune treener Sten Esna, kes on mulle väga palju toeks olnud.

Kas koondise peatreener Andrei Ojamets on päriselus ka selline karm mees nagu kõrvaltvaataja jaoks tundub?