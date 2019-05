Eesti fotograaf valiti kajastama Meistrite liiga finaali

Alatare on 18. mail Saksamaal Berliinis toimuvate finaalide üks kahest ametlikust fotograafist, kirjutab volley.ee.

Eesti aja järgi kell 17.00 algavas naiste finaalis lähevad vastamisi kaks Itaalia klubi Novara ja Conegliano. Meeste finaalis kohtuvad kell 20.00 Kaasani Zeniit Venemaalt ning Itaalia tippklubi Civitanova Cucine Lube.

Alatare on Eesti alaliiduga tihedamalt koostööd teinud alates 2015. aastast. Fotograafi jaoks oli esimene suurem võistlus 2015. aastal Itaalias toimunud Euroopa meistrivõistluste finaalturniir. "Ka Poola EMil olin kohal. Lisaks käisin Bulgaarias toimunud MMil omal initsiatiivil, et tipptasemel mängu lähedalt näha. Eelmisel kevadel käisin Prantsusmaal Rennes´is ka Kert Toobali ja Ardo Kreegi omavahelist mängu pildistamas," loetleb Alatare, kes on suur Toobali fänn. "See on tõsi, ma olen ilmselt üks tema suuremaid fänne!" naerab Alatare.

Kui Euroopa alaliidust tuli pakkumine pildistada Meistrite liiga finaale, siis ta pikalt ei mõelnud. "Olin CEVi inimestega suhelnud, sest pidin minema sinna praktikale. Aga siis sain Eestis täiskohaga töö ja tuli teha plaanide muutus. Ma olin neile ka maininud, et tahan minna Berliini finaale nii-öelda enda lõbuks pildistama, aga ühel hetkel sain pakkumise teha hoopis ametlikult CEVile tööd. Sellise pakkumise võtsin ma muidugi rõõmuga vastu," rääkis Alatare.