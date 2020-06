Eesti esipaarid tegid rannavolle karikasarja avaetapil puhta töö

Esimesel karikaetapil Rakveres näitas võimu kõrgeima asetuse saanud Kusti Nõlvak - Mart Tiisaar. Kõikides mängudes üsna kindlad võidud võtnud Eesti esipaar alistas finaalis lätlased Arnis Relinši - Ardis Daniels Bedritise 2:0 (21:16, 21:12).

"Finaalis oli minul isiklikult päeva kõige pingevabam mäng," tõdes Nõlvak ERR-ile. "Selles seisundis tulevadki punktid väga lihtsalt."

"Kogu see turniir mängisime nii hästi kui oskame, andsime endast igal punktil ja pallikatsumise vahel kõik. See on see, millega ma see turniir tegelesin, et arengus samm edasi liikuda," lisas Tiisaar.

Naistest sai Eesti esipaar Liisa Soomets - Heleene Hollas finaalis 2:0 jagu Marie Pohlakust ja Mari Loormanist. "Finaal tuli meil kõige paremini välja, aga üldiselt on ikkagi palju arenguruumi ja päris rahule praeguse mängupildiga jääda ei saa," rääkis Hollas.