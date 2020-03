Eesti bioloogiline pomm kütab Saaremaal kirgi

Miks on koroonaviirus ülemaailmselt levinud? Laiali kandumise suur põhjus on reisimine. Oma osa on andnud ka suurearvulise publiku ees peetud spordivõistlused. Bergamo haigla pulmonoloogia osakonna arst Fabiano Di Marco seostas paljude itaallaste nakatumist 19. veebruaril Milanos San Siro staadionil toimunud Meistrite liiga jalgpallimänguga Atalanta ja Valencia vahel.

„40 000 Bergamo elanikku reisisid Milanosse busside, autode ja rongidega. See oli kahjuks bioloogiline pomm,” ütles doktor Di Marco ajalehele Corriere dello Sport.

Eestis leidis samasugune plahvatus aset 4. ja 5 märtsil, kui Saaremaa Võrkpalliklubi võõrustas itaallaste Milano Powervolleyt.