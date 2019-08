Budapestis toimuva võrkpalli-EM-i finaalturniiri C-grupi pressikonverents oli ausalt öeldes maruigav ja üliviisakas. No poksijate pressikonverentsidega, kus lubatakse vastasest verivorste teha, ei saa võrrelda. Üritus toimus László Pappi areeni kõrval Danubiuse hotelli tillukeses ruumis – pigem kambris – ja tundus, et korraldajate jaoks oli mõneti üllatav, et ka ajakirjanikud tulevad kohale, sest istekohti igatahes nappis.

Treenerid ja mängijad rääkisid üsna üksmeelselt, et on kõvasti harjutanud, tahavad anda endast parima ja Ungari pealinn on väga kaunis. Mõningast elevust ja muhelust tekitas Eesti koondise kapten Julija Mõnnakmäe.