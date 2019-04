Ebakõlad Rakvere Võrkpalliklubis: mängijad nägid asju tihti teistmoodi kui peatreener

"Jah, meil on erinevatel teemadel vestlusi olnud," kinnitas meeskonna mängiv abitreener Andris Õunpuu eelmise nädala raadiosaates "Kuldne geim". "Ta on vana kooli mees ja näeb mõningaid asju natuke teistmoodi. Me saame siiski hakkama. Ma teen plaani ja käin temaga läbi taktikalised vangerdused. Tema ju tegelikult otsustab, kes platsile läheb. Me vaidleme eelkõige kaitse- ja blokitaktika üle. Mina pooldan tunnetuslikku lähenemist ja mängulugemist, aga tal on mingist ajast jäänud teatud nägemused, mis peavad justkui kindlasti toimima. Nii me siis vaidleme ja teeme kompromisse."

"Ma arvan, et saladusi on Eesti võrkpallis vähe," lisas meeskonna diagonaalründaja, veel paar hooaega tagasi Belgia tippklubis Maaseikis mänginud Taavi Nõmmistu. "Mina ja Andres saame võrkpallist päris erinevalt aru. Aga kas ta peaks olema treener? Mina küsin vastu, et kes siis peaks? Kui me vaatame Eestis ringis, siis siin ongi heade treeneritega kitsas. Ma arvan, et ma ei ütle midagi valesti, kui väidan, et ta polnud esimene, kellele selle tööga seoses helistati. Kui näiteks Jull (Andris Õunpuu hüüdnimi - toim.) ütleb, et talle on pakutud variante, siis võimalik, et ka Rakvere oli üks huvilistest (peatreeneri kohale). Ent selle olukorraga tuleb hakkama saada ja maksimum võtta."

Rakvere Võrkpalliklubi pole tänaseks veel kinnitanud oma tegevuse jätkamist. Arvestades seda, et Eesti meistriliigas mängis tänavu vaid kuus meeskonda ning Rakvere näol on tegu ühe meie edukama võrkpallikantsiga, oleks kohaliku kõrgliigaklubi loobumine mõistagi valus hoop kogu Eesti võrkpallile.

Pikemalt saab antud teemal toimunud arutelu kuulata eelmise nädala "Kuldse geimi" saatest (alates 48.30), mis oli lindistatud päev enne viimast pronksimängu: