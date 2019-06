DELFI VIDEO | Võrgukoondise treener rahustab: Türgi mängis nõrgimas alagrupis, lätlased ja teised lasid neil lustida

„Türgi kohta on natuke raske head pilti saada. Tõele au andes mängisid nad kindlasti Kuldliiga kõige nõrgemas alagrupis, seetõttu sõitsid ka kõikidest vastastest üle,” lausus Rikberg. „Kui vaatad lihtsalt numbreid ja kuidas asi välja näeb, tundub, et kõik on head vastuvõtjad, servijad ja lahendavad kõik pallid ka rünnakul ära. Aga nii nagu pallimängudes on – mängid nii hästi, kui vastane laseb sul mängida. Tundub, et lätlased, belglased ja slovakid lasid neil lustida väljakul. Kindlasti neil ongi head tasemega mehi omajagu, aga peaksime suutma suruda, et nad ei saaks samamoodi lustida.”

Türgi võitis Avo Keele juhendatavat Lätit ja Slovakkiat kaks korda 3:0, Belgiaga mängiti nii kodus kui ka võõrsil 3:1.

Kuldliiga poolfinaal Eesti ja Türgi vahel peetakse Saku suurhallis täna kell 19.

Vaata videost, mida rääkis Rikberg Eesti võistkonna kohta ja kuidas ta iseloomustab Türgi võtmemängijaid.