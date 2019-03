DELFI VIDEO | Viiendas geimis jokkeriks kerkinud Naaber: keegi pidi ohjad enda kätte võtma!

"Esimene tiitel, kus olen ise saanud ka mänguosaline olla! Isegi ei lootnud, et saan täna väljakul olla. Teisipäeval sain allest kipsist lahti, võeti traadid näpust välja. Ütlesin Andreile (Ojamets - toim), et olen valmis, kui vaja," võttis Naaber kohtumise kokku.

"Keegi pidi ohjad enda kätte võtma, võtsin ise need enda kätte!" lisas viiendas geimis säranud ning kokkuvõttes 10 punkti toonud Naaber.

Uuest hooajast rääkides sõnas Naaber, et tema vastu on huvi tuntud Prantsusmaalt. "Huvi on tuntud, aga peab ka vaatama, kuidas klubi on ja missugune olukord seal sees on."