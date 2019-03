DELFI VIDEO | Tartu võrkpallimeeskonna vedaja Jõesaar: kui teised klubid töötaksid sama pühendunult nagu meie, elaksid nad palju paremini

Mäletatavasti juhtis Tartu Bigbank viiendat geimi 12:7, kuid mängis edu maha ja seejärel oli saarlastel neli matšpalli. Lõpuks siiski tartlased võitsid ja mitu aastat tulemuseta tiitleid jahtinud tartlased said lõpuks oma tahtmise. Tegelikult on ka klubi peasponsor Bigbank andnud meeskonnale selge signaali, et ootab täistabamusi. Varem on Tartu tulnud Balti meistriks aastal 2015 ja 2012, vahepealsetel aastatel pole üheski sarjas esikohta saadud.

„Üks vana võrkpallur istus mu kõrval ja 12:7 eduseisul surus juba kätte: palju õnne võidu puhul! Ega kui saarlased järgi tulid, siis kuigi meeldiv ei olnud. Ma olen 20 aastat seda asja näinud ja ringelnud igal pool saalides ja ausalt öeldes ega see meeldiv tunne ei ole. Sa oled põhimõtteliselt juba võitmas, aga pallid enam maha ei jää, see on selline abituse tunne. Aga lõpp hea, kõik hea,” rääkis Jõesaar Delfile.

Ta möönis, et peasponsor Bigbank on meeskonnale suureks abiks ja kindlasti oli tunda ka teatud survet, samas toonitas, et klubil on kokku toetajaid üle 40. „Tegelikult on asjad nii, et kõik klubid saavad endale otsida sponsoreid ja teha tööd. Mina olen pühendanud 20 aastat sellele samale asjale ja ma tõesti käin mööda linna ja küla ja otsin neid. Siin samas saali põrandal on ju kõik müüdud (sponsorite logode kohad – M. R.), et klubi saaks raha teenida. Kui iga inimene pühendaks südamega asjaajamisse nagu meil Hendrik Rikand (klubi mänedžer – M. R.), siis kindlasti kõik klubid elaksid ka paremini. Ärge vaadake nüüd, et meil on kõva Bigbank ja nüüd on meil kõik maruhästi. Ainult Bigbank ei toidu meie klubi ja kui me räägime kõikidest sponsoritest, siis kokku on neid üle 40.”