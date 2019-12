DELFI VIDEO | Tartu kangelased Alex Saaremaa ja Curtis Stockton andsid intervjuu kaelakuti koos

Alexil oli suur osa selles, et Tartu 0:2 kaotusseisus olles kolmandat geimi suurelt juhtima pääses ja geimi lõpuni eduseisust kinni hoidis.

"Esimene ja teine geim mul väga hästi ei tulnud. Kolmandas panin järsku kolm blokki, mis lõid nii mul kui ka meeskonnal emotsiooni üles. Sellest suutsid ka teised end kokku võtta," ütles Saaremaa, kes on viimasel ajal algkoosseisu kogemust hankinud tänu Mihkel Tanila vigastusele, kuid ennast veel päris algkoosseisu meheks ei pea.

"Tanilal on imetlusväärne blokilugemine, mida minul on veel vaja arendada. Vaatan talle veel alt üles. Loodan muidugi põhisse pääseda, aga see on ikkagi treeneri otsus," sõnas Saaremaa.

Poole intervjuu pealt tuli kaamera ette ka Saaremaad hea mängu eest kiitnud Curtis Stockton, kes tõi võistkonnale üleplatsimehena 25 punkti. Vaata, mida mehed Delfile rääkisid!