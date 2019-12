DELFI VIDEO | Tartlaste peatreener Andrei Ojamets: sellised mängud jäävad elu lõpuni meelde

"Ülimagus, aga väga väsitav võit," võttis mängu kokku tartlaste peatreener Andrei Ojamets. "Selge see, et esimesed kaks geimi survestas Saaremaa meid oma serviga väga hästi. Kokkuvõttes on nad ikkagi liiga parim võistkond servi poolest ja nad suutsid meid ära lõhkuda."

"Õnneks jäi meil eneseusku ja pingi peal oli ka mehi võtta, kes tulid ja aitasid. Mul on hea meel meeste üle, kes pidasid vastu ja tulid raskest olukorrast välja," jätkas kogenud loots. "Kui sa oled viimases geimis 14:11 ees, aga siis jääme ise taha ja sellise lõpuga veel... Sellised mängud jäävad ikka elu lõpuni."

Vaata videost, mida Ojamets veel uskumatuks põnevuskohtumiseks kujunenud finaali kohta rääkis!