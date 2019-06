DELFI VIDEO | Täht vabandas pealtvaatajate ees. Aga miks läks tal Hollandi staariga ütlemiseks?

„Ei teagi täpselt, mille taha see jäi, ei olnud seda sisu täna, et täielikult peaga kohal olla mängus,” sõnas Täht, kui pronksimängus saadi Hollandilt geimides vaid 22, 16 ja 16 punkti. „Olime löödud, okei, Holland oli ka, ma arvan, löödud, et nad poolfinaali kaotasid. Öösel ma väga ei maganud, neli-viis tundi sain und. See selleks, sellele ei ole vahet. Oleme mänginud siin eelnevatel aastatel ka viis mängu järjest. Täna kuidagi ei tulnud seest seda õiget asja ja ei saanud võistkonnaga minema. Ei tea, mille taha see jäi, Holland tahtis seda pronksi ilmselt rohkem kui meie.”

Täht vabandas kaotuse järel pealtvaatajate ees. „Loodan, et fännid tulevad meiega ikka EM-ile kaasa. Tänan väga neid inimesi, kes meie tõttu oma jaanipäeva pühad edasi lükkasid ja siia saali tulid. Vabandan tõesti, et ei suutnud pakkuda seda emotsiooni ja võitlust väljakul, mida nad saada lootsid. Loodan, et nad jäävad ikka meiega.”