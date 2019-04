DELFI VIDEO | Silver Maar: ikka tahaks Rikbergilt koondise põhikoosseisukoha üle võtta

„Tähtsatel hetkedel olime paremad. Kaks geimi olid kindlad, aga esimeses eksisid nad rohkem, meie mängisime kindlamalt. Tartu mängis paremini kui eelmine kord, aga me mängisime lihtsalt veel natuke paremini ja sealt tuli väike vahe,” rääkis Maar, kui Pärnu oli teistkordselt finaalseerias Tartust 3:1 üle olnud ja seeriat 2:0 juhtima läinud.

Põnev on vaadata ja võrrelda, kuidas toimetavad platsil Eesti koondise kaks peamist liberot – Maar ja vanameister Rait Rikberg. Avamängus lubasid mõlemad endale lüüa harjumatult palju serviässasid, Maar 4, Rikberg 5. Täna juba vaid vastavalt 1 ja 2, lisaks pakuti kõvasti silmailu kaitsepallide pärast võideldes.

„Mina sellele (duellile) ei mõtle. Mängin lihtsalt ja proovin endast parimat anda,” kinnitas Maar, et keskendub vaid oma asjale.

Aga kui palju auahnust sul on – kas tahaksin Rikbergi juba tänavu üle mängida ja põhikoosseisu koha endale võtta? Või on selleks veel liiga vara? „Tahaks ikka, aga arvan, et liiga vara. Arvan, et tal lastakse mängida, tähtsamad mängud kindlasti,” lausus Maar.