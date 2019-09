DELFI VIDEO ROTTERDAMIST | Robert Täht tunnistas, et sai peatreenerilt väikese peapesu

"Saime kõik teada, et meil on 14 väga heal tasemel meest, kes suudavad vajadusel mängu lülituda. Pärast teist geimi tuli raske südamega pingile minna, kuid samas oli hea näha, kuidas mehed tulid külmana mängu ja suutsid taset hoida," sõnas Robert Täht mängujärgses intervjuus.

"Mulle tuli see ikkagi üllatusena, et peatreener oma esialgsest plaanist (mängijaid vahetada) kinni pidas. Ta toimis väga targasti. Kõik mehed said platsi tunnetada."

Täht lisas, et tal tekkis peatreeneriga väljavahetamise järel ka väike vaidlus: "Mul läksid ka peatreeneriga sõnad vahetusse, rohkem tema poolt, mina pidin väga vähe tegema, et väike peapesu saada. Aga tegelikult oli see egoistlik minu poolt, sest kõik mehed on kõvasti suvel tööd rabanud ja väärivad mänguaega."