DELFI VIDEO | Renee Teppan Cretu suurest unistusest, uutest nägudest koondises ja klubivahetusest

Cretu on nimelt öelnud, et ta unistab Eesti koondisega kunagi tiitlivõistlusel medali võitmisest. Uurisime, mida arvab asjast Renee Teppan – on see puhas utoopia või on selline stsenaarium kuskil olemas?

„Esiteks olen ma ka ise selle välja öelnud, et olen suur unistaja ja loomulikult tahaksin ma samamoodi medalit võita selle koondisega,” tunnistas Teppan, kes andis endale samal ajal väga hästi aru, et tegu on väga-väga ambitsioonika unistusega ja tegelikult tuleb esimese asjana mõelda sellele, kuidas EM-il alagrupist edasi saada. „Meil on ülieriline grupp, kes on aastast aastasse – mitte ainult nooremad, vaid ka vanemad – tasemelt juurde pannud. Klubid, kus mängitakse, on aastast aastasse paremaks läinud. Mis puudutab EM-i, siis igasugused stsenaariumid on võimalikud. Okei, üks asi on see, mida sa ise teed, teine asi on see, kes tuleb sulle teisest grupist vastu. Ma isiklikult pole seda stsenaariumit läbi vaadanud, aga spordis on absoluutselt kõik võimalik. Ja ongi nii, selles mõttes võib minna hästi, võib minna halvasti. Medalist ma hetkel ei oska rääkida.”

Teppan andis videointervjuus lühiülevaate koondise põhimeeste vigastustest, rääkis oma klubiotsingutest ja ka uutest nägudest rahvusmeeskonnas.