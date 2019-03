DELFI VIDEO | Neljanda eri klubiga Balti meistriks tulnud ja taas parimaks mängijaks valitud Pulk: ma ei vääri seda tiitlit

"Neid tiitleid on väga keeruline võrrelda. Tänane võit oli kogu meeskonnale ülimalt oluline," sõnas Pulk mängujärgselt. "Mul on väga hea meel, et võit ära tuli."

"See on mingi segadus, tunnen, et see ei kuulunud minule," ütles Pulk parima mängija tiitli kohta. "Oleksin selle andnud hoopis Stefanile (Kaibald - toim), kes tegi väga hea mängu."

Kas tekitab kurva tunde ka, et saarlasena nüüd Tartu võidule aitasid? "Sportlasena selliseid mõtteid lubada ei saa. Päritolu siin nii palju ei määra. Olen saarlane, aga mängin hetkel Tartus," vastas Pulk muiates.

Tartu alistas finaalis Saaremaa viiegeimilises põnevusmatšis 3:2 (21:25, 25:22, 25:19, 19:25, 19:17).

Vaata videost, mida Pulk veel tänase finaali kohta rääkis.