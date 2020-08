DELFI VIDEO | Läti vastu pingilt edukalt sekkunud Viiber: tahan tõusta koondise esinumbriks

Kuigi Avo Keele juhendatav Läti asus mängu 1:0 juhtima, suutis Eesti koondis Viiberi sõnul leida hea rütmi tänu emotsioonile. “Ma arvan, et meie serv toimis hästi, nad ei saanud seda väga kätte. Üldiselt tuli meil emotsioonist palju juurde, suutsime lätlasi sellega maha suruda ja nad hakkasid rohkem vigu tegema,” tunnistas 205-sentimeetrine sidemängija.

Teise geimi lõpus Markkus Keele välja vahetanud Viiber tunnistab, et kuigi sidemängijatel on vahetusest raske sekkuda, nautis ta siiski igat hetke. “Ma nautisin mängu kohe esimesest momendist, kui platsile sain. Sellegipoolest on pingilt raske sisse tulla, sest eemal peab end kogu aeg soojas hoidma. Kuigi mu algus oli rabe, siis mida punkt edasi, läks tunne paremaks.”

Viiber ei salga ka tunnistamast, et tema eesmärk koondises pole jääda varumeheks. “Sidemängijatest tahan tõusta koondise esinumbriks, kuid selle nimel tuleb vaeva näha,” tunnistas Rakverest pärit mängumees.