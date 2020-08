DELFI VIDEO | Läti koondist juhendav Avo Keel: arvasin, et Eesti võidab suuremalt

Kogenud treeneri arvates oli Läti kaotus täna tingitud mitmest asjaolust. “Esiteks püsis eestlastel servi vastuvõtt, see oli neil väga hea. Võibolla oli hoopis meie palling kehv, see juba visuaalselt ei lennanud hästi. Ma pole statistikat veel vaadanud. Tänu stabiilsusele kaitses said Eesti sidemängijad hästi toimetada, see tõi neile võidu,” usutles Pärnu Võrkpallimeeskonna ja Läti koondise peatreener.

Kuigi Eesti oli juba enne tänast pidanud mitu sõpruskohtumist, oli lätlaste jaoks see hooaja esimene. “Eestlased olid enne tänast aint kolm mängu rohkem mänginud, ega see üüratu vahe pole. Me hakkasime pigem ise kolmandas geimi ära väsima. Kokkuvõttes uskusin isegi, et Eesti võidab suuremalt,” avaldas loots.

Endine Eesti rahvuskoondise ja praegune Läti peatreener tõi välja, et tema poja Markkus Keele välja vahetanud Robert Viiber sekkus mängu hästi. “Viiber mängis täna teravamalt kui Markkus, kel jäi sööt natukene pehmeks. Sellegipoolest kindlustas Eesti vastuvõtuosakond oma stabiilsusega sidemängijate hea esitluse,” arvas Keel.