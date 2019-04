DELFI VIDEO | Kristjan Kais: kindlasti annab võrkpall naistele rohkem tagasi kui üksinda kodus istumine või baaris käimine

Juttu tuli muuhulgas ka sellest, kui lihtne on treeneritel toimetada amatöörliigas, kus mängijad palka ei saa ja nii polegi midagi imestada, kui mõni pallur otsustab finaalseeria ajal minna puhkusereisile, nagu juhtus TalTechi naiskonnas.

„Meil otseselt sellist probleemi pole olnud, et üks põhimängija lahkub. Võistkonnaliikmed kõik arvestavad ja see on justkui ka võistkonna altvedamine, kui sa lähed ära enne neljandat finaalmängu,” rääkis Kristjan Kais. „Aga jah, ei ole sellist rahalist hooba, millega võib-olla mehi kinni hoitakse. Et sa teed justkui tööd ja tahad areneda, välisklubisse pääseda, naiste puhul seda ei ole. Olen nende üle väga uhke, et nad käivad ja on väga tublid ja teevad seda peale tööd või kooli omast vabast ajast, selle eest otseselt midagi materiaalselt saamata. Minu abitreener Hendrik Rikand ütleb, et naised teevad seda emotsiooni pärast. Ja seda emotsiooni saab palju. Kindlasti annab see kuhjaga tagasi, rohkem kui üksi kodus istumine või kuskil baaris käimine. Kindlasti on meil ja TalTechil ka neid mängijaid, kes soovivad tulevikus võrkpalluriks saada ja liikuda välismaale, kus on võimalik ka võrkpalliga raha teenida ja saada koondise järelkasvuks.”

