"Meeleolu on hea, oleme saanud sel nädalal rahulikult treenida ja sellest tegelikult puudust ka oligi," sõnas Toobal. "Need mehed, kes hiljem liitusid, treenisid osa ajast eraldi ja siis tuli mängude virr-varr ning reisimine, ehk puudu oligi rahulikust treeningrütmist."

Eesti korraldab esmakordselt nii kõrgetasemelist turniiri. Toobal loodab, et meeskond saab abi ka publikust. "Meil on oma publikuga ikka hea side olnud. Loodan, et leiame selle homme esimesest punktist alates ja saalis saab olema tõeline kodumängutunne."

Vaata videost, mida Toobal veel rahvuskoondise ja Kuldliiga kohta rääkis.