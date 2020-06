DELFI VIDEO | Kert Toobal koondisesuvest: Teppani puudumine on kindlasti ohumärk

Seekordses laagris ei tee kaasa Ardo Kreek, Renee Teppan ja Hindrek Pulk. Aastaid rahvuskoondist esindanud Kreek tahab rohkem aega perega veeta, Teppan ja Pulk on hädas õlavigastustega.

Teppani vigastuse kohta ütles Toobal: "Kindlasti on see meie jaoks ohumärk. Seda enam, et Hindrekut ka ei ole. Mingi hetk see oli ju meie tugevus, et meil oli kaks tipptasemel diagonaali. Eelmine aasta oli see Renee seis veel kehvem. Loodetavasti ta leiab inimesed, kes teda aitavad ja leiab uue hingamise."

Vaata videointervjuust, mida Toobal veel rääkis koondisesuvest, uuest peatreenerist ja tema nägemustest ning enda tulevikuplaanidest.