DELFI VIDEO | Karikafinaali kangelane Orav - kõrge lennuga tarkvarainsener, kellel on koondisesuveks konkreetne eesmärk

Uurisime finaalis 26 punkti toonud Oravalt videointervjuus nii muljeid mängu kohta, aga võtsime ette ka tema nö personaalküsimuse. Kui tõsiselt võtab tarkvarainsenerina töötav mees nüüd fookusesse koondise? Miks on kerge ja kõrge hüppega mees terve karjääri pallinud Selveris ega ole siirdunud välismaale? Ja kes võidaks, kui 2017. aastal Eesti meistriks kroonitud Selver kohtuks palliplatsil Selveriga anno 2020?

Selveri peatreener Rainer Vassiljev nõustus, et Orav on teinud arengus sammu edasi. "Sellega olen nõus. Selle tõigi konkurents (Selveriga liitusid tänavu koondise nurgaründajad Andrus Raadik ja Kristo Kollo - M. R.). Iga inimene on nii mugav, kui tal lastakse olla. Ta on oma olekut ja asju muutunud, töö osas samamoodi, töökoormust ja nii edasi. Teine pool on see, et mis seal salata, ka mulle on üllatus, et me oleme suutnud väga korralikult vastuvõttu suutnud mängida ka koos Raadiku ja Oravaga. See on minu jaoks olnud suurim üllatus. Kui nemad suudavad vastuvõttu hoida sellisel tasemel, siis ega rünnak on nagunii hea, mõlemad on ju ründajad, see teebki võib-olla meie vastu valmistumise raskemaks, sest igalt poolt võib tulla."

