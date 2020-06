DELFI VIDEO | Hõbemedaliga leppinud Robert Täht: ajame selle kaotuse Hanno Pevkuri kaela

4 vs 4 turniiriks saalikoondise meestest võistkonna kokku pannud Robert Täht näitas mängujärgses lõbusas intervjuus, et vähemalt huumorisoont kaotus umbe ei ajanud.

"Au võitjatele! Tartus on rannamehed teinud terve suvi ja täna tuulega said paremini hakkama kui meie, kes me pigem oleme saalimehed," rääkis Täht.

Võidetud avageimi järel rääkis koondislastega pikalt alaliidu president Hanno Pevkur, kes võttiski justkui treeneri rolli oma õlule. Paraku seejärel järgmised geimid võitis Bigbank.

"Tundub, et see (Pevkuri jutt - M. R.) ei toiminud. Ajame siis selle kaotuse Hanno nahka," leidis Täht naljaga pooleks patuoina üles. Oli Pevkur siis teie treener või mitte? "Ta üritas mingeid vahetusi hakata orgunnima. Ega me sellega kaasa ei läinud tegelikult, aga siiski võime anda selle kaotuse Hanno Pevkurile."

Treeneritega oli üldse kummaline seis sel turniiril. Eesti meistriks kroonitud Bigbanki juhendaja kuldmedal läks Andrei Ojametsale, kuid teda tegelikult Haven Kakumäe rannas näha ei olnud.

Vaata videost pikemalt, kuidas Täht jäi rahule võistkonna komplekteerimisega, miks jäid Andri Aganits ja Ardo Kreek olulistel hetkedel pingile ning miks võib Tähe suvine koondisehooaeg lõppeda enneaegselt.