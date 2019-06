DELFI VIDEO | Hanno Pevkur: EM-finaalturniir on loomulikult kallis, aga ka ajalooline üritus

Seda, et Eesti kõrvuti Soome, Tšehhi ja Saksamaaga 2021. aasta EM-finaalturniiri alagrupimänge võõrustada saab, ütles esimest korda välja täna enne Kuldliiga poolfinaalmängu Eesti ja Tšehhi vahel Saku suurhallis Euroopa võrkpalliliidu (CEV) president Aleksandar Boričić, kes kohtus Tallinnas linnapea Mihhail Kõlvarti, kultuuriministri Tõnis Lukase ja peaminister Jüri Ratasega. Viimane kinnitas serblasele, et võrkpalliliidul on valitsuse toetus olemas ning vastav garantiikiri jõuab CEV-i augusti lõpus või septembri alguses.

"Lõplik otsus vormistamise mõttes tuleb sügisel, kui [Pariisis] koguneb Euroopa võrkpalli kongress. Sisuliselt sai see selgeks pärast kohtumisi kultuuriministri, linnapea ja peaministriga. Oleme selle nimel mitu aastat vaeva näinud. Meeskond ja eelkõige Eesti fännid väärivad seda. Usun, et kui EM 2021. aastal Tallinnas toimub, on meil iga päev saal täis," rääkis Pevkur Delfile ja Eesti Päevalehele.

Stardimaks pool miljonit

EM-finaalturniiri võõrustamise tasu on 500 000 eurot, millele lisanduvad jooksvad korralduskulud. Kui suures ulatuses riik on valmis õla alla panema, pole Pevkuri sõnul veel selge. "Täpsetest summadest me täna ei rääkinud. Eelarve kokku panemine ootab alles ees. Loomulikult on tegemist kalli, aga ka ajaloolise üritusega. Eestis pole kunagi varem võistkonnaalade täiskasvanute tiitlivõistlust toimunud. Nüüd me selle siia toome. Usun, et mitte ainult riik ja linn, vaid ka erasektor tuleb appi," lisas Pevkur.