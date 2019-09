DELFI VIDEO | Ardo Kreek lennujaamas: ootused on kindlasti kõrgemad kui varem

"Ootused on kindlasti kõrgemad kui varem. Iga aastaga tahad rohkem ja rohkem. Loodetavasti on selle aasta koondis nii tugev, et saame teha selle meeskonna parima suve. Lähme kohale ja vaatame, kuidas seisud on!" rääkis Kreek enne äralendu Amsterdami, kust koondis sõidab bussiga Rotterdami.

Kas kogenumate meeste peas vasardab ka mõte "nüüd või mitte kunagi"? "Seda ei mõtle. Võtame võistlus korraga. Iga kord tahad muidugi parimat. Kahe aasta pärast on turniiri võib-olla Eestis. Üks taganemistee veel on," lausus Kreek.

Vaata ja kuula videost, millised võrkpallikoondislaste viimased päevad Eestis välja on näinud ning kui vara mehed täna ärkama pidid!

Eesti alagrupimängude ajad EMil (Eesti aeg):

13.09 kell 18.00 Eesti - Poola (Rotterdam, Rotterdam Ahoy hall)

14.09 kell 20.00 Eesti - Montenegro (Rotterdam, Rotterdam Ahoy hall)

15.09 kell 20.00 Tšehhi - Eesti (Rotterdam, Rotterdam Ahoy hall)

17.09 kell 21.00 Eesti - Holland (Amsterdam, Sporthallen Zuid hall)

18.09 kell 17.00 Ukraina - Eesti (Amsterdam, Sporthallen Zuid hall)