DELFI VIDEO | Anu Ennok unistuse tekkimisest ja täitumisest, treeneri otsuse aktsepteerimisest ja magustoidust nimega Holland

Täna saab see unistus teoks, võrkpallinaiskonnast saab esimene Eesti olümpiaala pallimängutiim, mis osaleb finaalturniiril. Kell 21.30 minnakse C-grupi avaringis vastamisi võõrustaja Ungariga.

"Kui see naiste koondis alguse sai, siis me nii suurelt unistada ei suutnud," avaldas nurgaründaja Anu Ennok. "Alguses oli see süsteem 16 riigiga, Euroopas 16 hulka pääseda on ikka maruraske. Kui välja tuli, et nad tõstavad seda numbrit 24-le, ja pandi alagrupid paika ja meil olid seal Rootsi, Soome ja Tšehhi, siis tundus see vähe loogilisem. Eks sealt see unistus sai alguse, et see on täitsa võimalik."

Eesti võitis üllatuslikult alagrupi, EM-pileti teenis ka Soome, Tšehhi ja Rootsi jäid aga finaalturniirilt välja. Suvine Euroopa liiga näitas seda saavutust isegi veel paremas valguses, sest Tšehhi triumfeeris Kuldliigas.

Kui varasematel aastatel on Ennok olnud koondises selgelt üheks liidriks, siis viimasel ajal on peatreener Andrei Ojamets nurgaründajate kohal eelistanud pigem suurema rünnakuvõimsusega Kristiine Miilenit ja Nette Peiti.

Kuidas oled suutnud aktsepteerida oma rolli muutumist? "Arvan, et positiivselt," vastas Ennok. "Eks see ole mulle ka uus, tulla pingilt ja anda kohe parim, see on igale mängijale raske, aga see on treenerite otsus ja kõik teevad vajadusel seda, mida vaja on. Oleme ikkagi ühe asja eest väljas. Eks muidugi kõik tahavad mängida, aga ei saa 10 mängijat platsile saata."

Kuna turniir on pikk, siis saab Ennok kindlasti oma võimaluse end platsil tõestada. Kindlasti tuuakse ta mängu, kui meie servi vastuvõtt kipub rebenema.