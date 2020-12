DELFI VIDEO | Andrus Raadik Selveri imelisest muutusest: alguses loobiti meid s*taga nii, et vähe polnud

"Võit tuli väga-väga-väga raskelt. Oli teada, et tuleb rabe (algus) mõlemalt poolt," võttis Selveri mängumees Andrus Raadik kohtumise kokku. "Tartu kannatas esimese geimi paremini, me tegime oma jama palju rohkem. Geim geimilt saime lõpuks mängu mingil määral tööle."

Selver kaotas hooaja alguses kõikidele Eesti klubidele. Nüüdseks on pealinnaklubil käsil aga kümnemänguline võiduseeria. Mis on muutuse meeskonda toonud? "Võidud võitudeks. See on hirmutav selles mõttes, et ükskord see litakas tuleb. Õnneks neks täna seda ei tulnud."

Raadiku sõnul said nad hooaja alguses kõvasti kriitikat. "Alguses loobiti meid s*taga nii, et vähe ei olnud. See kasvatas meid. See on ka normaalne, sest me mängisimegi väga kehvasti," tõdes ta. "See kasvatas meid, kasvatas noori ja hakkasime ise trennis paremini asju tegema. Surusime ise noori, meid suruti rohkem ja leidsime meeskonnas keemia üles."

