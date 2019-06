DELFI VIDEO | Andri Aganits: mängisime selle suve parima mängu, viiendast geimist ei jäänud palju puudu

"Mängisime selle suve parima mängu. Võitlesime iga palli pärast lõpuni, püsisime geimi lõppudel lähedal. Teise geimi lõpp kaldus meie poole, kolmandas-neljandas ei jäänud samuti palju puudu. Nad olid lõpus natuke otsustavamad, muud midagi. Viies ei olnud kaugel - seal oleks võinud kõike juhtuda. Meeskond võitles tublisti, kellelegi pole etteheiteid," rääkis võistkonnale 3 punkti toonud Aganits.

"Teadsime, et tegu on kvaliteetse meeskonnaga, kuid samamoodi on meil kvaliteeti kõvasti. Võib-olla järgmine kord kaldub mäng teisele poole. Kahjuks finaali ei jõudnud, mis oli meie põhieesmärk sel suvel. Pole midagi, homme tuleb uuesti võidelda! Medal on mängus. Mängime ikkagi kodus sellise fantastilise publiku ees. Motivatsiooni leidmises ei tohiks küsimust olla. Pea püsti ja edasi!"

Vaata pikemat intervjuud Andri Aganitsaga videost!