DELFI ROTTERDAMIS | Eesti võrkpallikoondisel on võimalus pressida end eduka EM-iga olümpia valikturniirile, pearivaalid on Soome ja Tšehhi

„Selle turniiri tase on kõva, see on selge,” kommenteeris Renee Teppan. „Eks see ongi kahe otsaga asi Eesti suguse riigi jaoks. Kui sul ikka 1-2 meest on vigastusega kimpus ja mõni mees on nii palju pidanud vankrit koduklubis vedama ning siis on hooaja keskel ee turniir. See on pigem suurte riikide turniir, elu on näidanud, kellel on rohkem mängijate valikut, mänge on seal ka ju järjest palju.”

„Selline tore boonus oleks, kus käid ära, aga EM on meie jaoks ikka põhiasi,” lisas Robert Täht. „Soomlaste alagrupp EM-il on selline, et nad ujuvad ilmselt läbi sealt. Makedooniast on nende tase parem, Valgevenega on neil fifty-fifty.”