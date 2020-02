DELFI PRANTSUSMAAL | Saaremaa meeskond elas üle ärevaid hetki - mootoririkke tõttu tuli teha ootamatu maandumine Bourdeaux's

Pärast 2,5-tunnist reisi, kui lennuk hakkas juba jõudma Hispaania piiri juurde, käis järsku kõva ragin ja lennuk hakkas kaotama kõrgust. "Oli tunne, nagu hakkaks rattaid välja tõmbama," kirjeldas nurgaründaja Helar Jalg. Piloot andis õige pea teada, et üks lennuki mootoritest oli üles öelnud.

Selgus, et tegu on tõsise tehnilise tõrkega ja selle asemel, et edasi lennata, pööras lennuk ümber ja tegi Prantsusmaal Bourdeaux' lennuväljal hädamaandumise. Need oli lennukis küllaltki ärevad hetkel, sest polnud teada, et kui tõsise rikkega tegemist on. Kui lennuk õnnelikult maandus, tervitasid reisijad seda korraliku aplausiga. Maandumisrajal ootas lennukit kolm tuletõrjeautot.

Mäng Almeria Unicajaga toimub homme Eesti aja järgi kell 20.30. Esialgu pole teada, mis saab edasi ja millal saarlased kohale jõuavad.